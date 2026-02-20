Não há como negar. O grande assunto dentro do futebol brasileiro nos últimos dias tem nome e sobrenome: Philippe Coutinho. Depois de ter sido vaiado pela torcida do Vasco na classificação contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, o meia decidiu rescindir seu contrato com o clube e agora está livre no mercado de transferências.

Em publicação nas redes sociais, Coutinho declarou que optou por “priorizar sua saúde mental” ao decidir não retornar para o segundo tempo após ser substituído pelo técnico Fernando Diniz, e afirmou ter percebido que seu ciclo no clube havia chegado ao fim.

De acordo com a ESPN, o meia já foi procurado, por meio de seu estafe, para tratar de possíveis destinos, mas a definição sobre o próximo passo da carreira deve ocorrer com cautela nos próximos dias. Entre os interessados está um velho conhecido: o Corinthians, adversário de Coutinho na final da Copa do Brasil da última temporada.

Na decisão, Coutinho foi titular tanto na ida quanto na volta. Na Neo Química Arena, o meia atuou por 89 minutos no empate por 0 a 0. Já no Maracanã, acabou substituído aos 33 minutos da segunda etapa na derrota por 2 a 1. O resultado garantiu o tetracampeonato corintiano na competição e cravou o segundo vice do Vasco.

Neymar reagiu a saída de Coutinho no Vasco

O atacante Neymar, atualmente no Santos, se manifestou após o desabafo do meia Philippe Coutinho sobre sua saída do Vasco da Gama. Em publicação nas redes sociais, o jogador de 33 anos afirmou que a decisão de pedir a rescisão contratual com o Cruzmaltino foi motivada por questões de “saúde mental”.

Nos comentários, Neymar deixou uma mensagem de apoio ao amigo: “Cabeça boa, meu irmão. Estou contigo sempre”, escreveu o camisa 10 do Peixe. Neymar e Coutinho já dividiram o campo com a camisa da Seleção Brasileira em 44 partidas.