A população de São Paulo não poderá aproveitar a maior piscina pública da América Latina neste Verão devido a atrasos nas obras de reforma do Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET), localizado no Tatuapé, na zona leste da capital.

O Consórcio Ceret, responsável pela obra orçada em R$ 36 milhões, que inclui diversas melhorias no centro esportivo, havia previsto, em dezembro de 2023, que a reforma da piscina recreativa seria concluída em 360 dias — ou seja, em um ano. No entanto, dois anos após o início do projeto, a reforma ainda está longe de ser finalizada.

Piscina paralisada

A principal causa dos atrasos é o congelamento de recursos pela Secretaria Municipal de Esporte (SEME). Desde 2023, a prefeitura cancelou sete vezes uma Nota de Reserva destinada ao pagamento da obra, que só teve início em setembro de 2024, além de anular outras nove Notas de Empenho.

Em 2 de janeiro de 2025, três meses depois do início da obra e logo após a posse de Ricardo Nunes (MDB) para o segundo mandato, os trabalhos foram paralisados por falta de verba, sendo retomados apenas em maio. Em novembro, a SEME novamente notificou a empreiteira sobre a suspensão das obras, também devido à falta de pagamentos.

A piscina recreativa do CERET mede cerca de 50 m por 100 m, o que equivale a quatro piscinas olímpicas ou ao tamanho de um campo de futebol. Em nota, a prefeitura procurou minimizar o impacto do fechamento, ressaltando que os moradores da zona leste ainda contam com outras opções de piscinas, como o CE Tatuapé, o CE Vila Manchester e o CE Mooca.