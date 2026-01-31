Durante décadas, a cerâmica tradicional foi sinônimo de praticidade e funcionalidade nas residências brasileiras. No entanto, em 2026, esse cenário começa a mudar; arquitetos, designers de interiores e consumidores passaram a priorizar pisos mais modernos, com aparência natural, capazes de oferecer maior aconchego e conexão sensorial com os ambientes.

O principal fator para essa mudança é a busca por espaços mais acolhedores. O visual frio e artificial da cerâmica passou a destoar das novas propostas de interiores, que agora buscam refletir bem-estar e maior conforto. Além disso, a evolução dos materiais ampliou as opções disponíveis no mercado. Hoje, é possível encontrar pisos que reproduzem com fidelidade a madeira, pedras e outros elementos naturais.

Entre as principais tendências de 2026, está piso vinílico com efeito madeira. Ele reproduz tonalidades e texturas da madeira natural, mas dispensa os cuidados exigidos pela madeira maciça, como lixamento e envernizamento. Outro diferencial é o conforto térmico e a sensação agradável ao toque, especialmente em comparação à cerâmica fria.

Outra opção que ganhou espaço é o porcelanato com aparência de pedra natural. Reproduzindo mármore, granito e outras rochas, esse material oferece impacto visual e sofisticação, e também é um material duradouro. Além da resistência ao desgaste e à umidade, o porcelanato se destaca pela facilidade de limpeza, sendo uma alternativa prática à pedra natural. A variedade de materiais e produtos disponíveis do mercado também permite criar ambientes modernos e aconchegantes.

Escolha para cada ambiente

Apesar dos novos produtos disponíveis no mercado, a pedra natural continua valorizada em projetos específicos. Embora demande mais manutenção, o resultado estético ainda conquista muitos consumidores profissionais. A decisão pelo tipo de piso depende do gosto pessoal, da rotina da casa e do nível de manutenção esperado. Quando bem escolhido, o piso se torna a base do projeto, valorizando todo o imóvel.