O abono salarial do PIS/Pasep já tem datas marcadas para 2026. O calendário foi aprovado ainda em dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e prevê liberações entre 15 de fevereiro e 15 de agosto.

O benefício contempla trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é depositado pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito?

Recebe o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024. Também é preciso ter recebido até dois salários mínimos mensais no período e estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos.

O valor varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Pode chegar a um salário mínimo. A estimativa é que cerca de 26,9 milhões de brasileiros sejam contemplados. O total reservado para os pagamentos soma R$ 33,5 bilhões.

Em 2026, os valores devem oscilar entre R$ 135,08 e R$ 1.621, de acordo com o tempo de serviço registrado.

Mudança na regra de renda

Uma alteração importante passa a valer neste ciclo. O teto de renda para ter acesso ao abono será corrigido pela inflação. Até então, o cálculo era atrelado ao salário mínimo.

A mudança integra uma regra de transição aprovada pelo Congresso Nacional. A previsão é que, até 2035, o benefício seja direcionado apenas a quem recebe até 1,5 salário mínimo.

Datas de pagamento

O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador. Confira as datas:

Janeiro – 15 de fevereiro

Fevereiro – 15 de março

Março e abril – 15 de abril

Maio e junho – 15 de maio

Julho e agosto – 15 de junho

Setembro e outubro – 15 de julho

Novembro e dezembro – 15 de agosto

O saque poderá ser feito até 30 de dezembro de 2026.

Como consultar?

A partir de 5 de fevereiro, o trabalhador poderá verificar se tem direito ao benefício. A consulta estará disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no Portal Emprega Brasil e pelo telefone 158.

Com o calendário definido, a orientação é acompanhar as datas e conferir as informações com antecedência para evitar contratempos no recebimento.