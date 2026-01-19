Considerado por muitos um cão dócil quando bem criado, o pitbull é tratado de forma bastante diferente em diversos países ao redor do mundo. Por conta de leis rígidas de segurança pública e bem-estar animal, a raça enfrenta proibições severas ou restrições específicas que vão muito além da posse doméstica.

Em algumas nações, o pitbull não pode ser mantido em residências, passear em vias públicas ou viver em apartamentos, enquanto em outras a adoção é permitida apenas sob regras rigorosas. Atualmente, a raça possui restrições em cerca de 24 países, incluindo Reino Unido, Espanha, Rússia, Argentina, Itália e Nova Zelândia.

Pitbull proibido há décadas em alguns países

Além disso, o pitbull é alvo de regulamentações específicas em locais como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Japão e Brasil. As legislações variam de país para país, mas, em geral, têm como base a classificação do pitbull como raça potencialmente perigosa.

No Reino Unido, por exemplo, a posse é proibida desde a década de 1990, e cães da raça não podem ser criados, vendidos ou circularem em locais públicos. Já na Espanha e na Itália, há exigência de registro especial, uso obrigatório de focinheira e coleira curta, além de seguro de responsabilidade civil para os tutores.

Em outros países, como Alemanha, Austrália e Japão, as regras são definidas por estados ou regiões, podendo incluir desde a proibição total até limitações severas para criação em áreas urbanas e apartamentos. No Brasil, não há banimento nacional da raça, mas estados e municípios impõem normas específicas para circulação em locais públicos.

Leis rígidas reacendem debate sobre responsabilidade e preconceito racial

As restrições impostas ao pitbull costumam gerar controvérsia entre especialistas, protetores de animais e autoridades públicas. Enquanto governos defendem as normas como medidas preventivas para reduzir ataques e garantir a segurança da população, entidades de defesa animal argumentam que o comportamento agressivo está mais ligado à criação inadequada do que à raça em si.

Esse embate também levanta discussões sobre a eficácia das proibições e o impacto dessas leis no abandono e na eutanásia de animais. Em países com regras mais severas, tutores podem ser obrigados a entregar seus cães às autoridades ou enfrentar sanções legais, o que reforça a importância de conhecer a legislação local antes de adotar ou viajar com um animal da raça.