Uma placa de trânsito aparentemente simples tem gerado dúvidas entre motoristas brasileiros: o sinal com círculo vermelho e fundo branco, sem qualquer símbolo no centro. Apesar de parecer algo novo ou até uma mudança recente nas regras, a verdade é que essa sinalização não faz parte do sistema oficial do Brasil, o que explica a confusão que tem circulado nas redes sociais.

Essa placa existe, sim, mas é utilizada em diversos países da Europa, onde é conhecida como R-100. Nesses locais, ela tem um significado bastante direto: proibição total de circulação de veículos, incluindo carros, motos e até bicicletas. Ou seja, trata-se de uma restrição absoluta de acesso à via, geralmente aplicada em áreas exclusivas para pedestres ou zonas controladas.

No Brasil, no entanto, essa sinalização não tem validade legal. O Código de Trânsito Brasileiro exige que placas de proibição contenham um símbolo específico no centro, indicando claramente qual tipo de restrição está sendo aplicada. Sem esse pictograma, a placa não é reconhecida pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Por isso, especialistas alertam que motoristas não devem considerar esse tipo de placa como oficial em território nacional. O mais importante é sempre seguir as sinalizações regulamentadas no país, evitando interpretações equivocadas que podem causar confusão ou até riscos no trânsito.

Por que essa placa causa tanta confusão

A principal razão para o estranhamento é a ausência de símbolos no centro da placa, algo incomum para os padrões brasileiros. Como os motoristas estão acostumados a ver imagens que indicam claramente a proibição — como um carro ou uma seta —, o círculo vazio gera dúvida imediata e leva muitos a acreditar que se trata de uma nova regra.

Além disso, a viralização de conteúdos nas redes sociais contribui para a desinformação. Muitas imagens e vídeos mostram essa placa fora de contexto, sem explicar que ela pertence a outro padrão internacional. Por isso, conhecer as regras oficiais do Brasil é fundamental para evitar erros e garantir uma condução segura no dia a dia.