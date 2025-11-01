A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso do pó para preparo de café Fellow Criativo, da marca Cafellow. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).

De acordo com a agência, a decisão foi tomada após a constatação de que o produto contém extrato de cogumelo Agaricus Bisporus, substância que ainda não passou por avaliação quanto à segurança de uso em alimentos no Brasil. Por esse motivo, o item não tem autorização para ser comercializado no país.

Alegações enganosas no rótulo e na publicidade

Além da presença do ingrediente não aprovado, a Anvisa identificou que a embalagem e a divulgação do produto incluíam alegações terapêuticas e funcionais não permitidas, como “ajuda no controle da insulina” e “reduz o colesterol”. Essas afirmações não têm respaldo científico reconhecido pela agência e, portanto, não podem ser utilizadas em materiais de marketing ou rótulos de alimentos.

A Anvisa também destacou que o rótulo do Fellow Criativo pode induzir o consumidor ao erro, levando-o a acreditar que o produto seria um café comum. Na prática, trata-se de uma mistura com outros compostos, o que exige regulamentação e comprovação de segurança antes de chegar ao mercado.

Medidas de fiscalização

Com a proibição em vigor, a empresa responsável pelo produto deve interromper imediatamente a produção e retirar as unidades que já estão disponíveis no comércio. A fiscalização ficará a cargo das vigilâncias sanitárias locais, que podem aplicar penalidades caso a determinação não seja cumprida.

A Anvisa reforçou que apenas cafés e suplementos aprovados pela agência podem ser vendidos legalmente no país, garantindo a segurança alimentar dos consumidores.