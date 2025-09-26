A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, revelou nesta semana o motivo da alteração em sua voz, que ficou mais grave nos últimos anos. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, ela confirmou que a transformação vocal não aconteceu de forma natural, mas foi consequência de um procedimento médico.

A revelação acontece em um momento de destaque na carreira da criadora de conteúdo, que se prepara para estrear como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio no Carnaval de 2026.

Implante hormonal foi a causa da alteração

De acordo com Virginia, o timbre mais encorpado de sua voz está relacionado ao uso de um implante hormonal subcutâneo, conhecido popularmente como “chip da beleza”. O dispositivo, inserido na região do glúteo, libera gradualmente hormônios como testosterona e gestrinona na corrente sanguínea.

A influenciadora negou ainda o uso de anabolizantes, justificando que o ganho de massa muscular e a redução de gordura, visíveis em suas redes sociais, foram efeitos do implante.

Como funciona o procedimento

Os implantes hormonais são aplicados sob anestesia local e têm efeito variável de acordo com o metabolismo de cada pessoa, durando geralmente de seis meses a um ano. Após esse período, é necessária a substituição do dispositivo.

A gestrinona, hormônio sintético presente no implante, atua diretamente nas células, favorecendo aumento de massa magra, redução de gordura corporal e elevação dos níveis de testosterona. Além dos impactos estéticos, a substância pode contribuir para o alívio de sintomas da tensão pré-menstrual, aumento da libido e melhora do desempenho físico.

Transparência com os seguidores

Com a declaração, Virginia esclareceu uma mudança que já vinha sendo notada por seu público. Ao compartilhar os efeitos do procedimento, destacou como tratamentos médicos e hormonais podem alterar não apenas a aparência, mas também aspectos físicos como a voz.