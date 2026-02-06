A ausência de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr segue sem prazo para terminar e o clima entre o craque português e o clube saudita parece cada vez mais tenso. O impasse ganhou novos contornos nos bastidores e reforça o desgaste na relação entre as partes.

Insatisfação vai além do campo

De acordo com o jornal português A Bola, o descontentamento de Cristiano não se limita apenas a questões esportivas. O atacante estaria incomodado com a falta de garantias do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) sobre novos aportes no Al-Nassr. Além disso, atrasos no pagamento de salários teriam ampliado o mal-estar.

A situação financeira virou um ponto sensível para o jogador, que aguarda uma sinalização clara antes de voltar a atuar. Enquanto isso, o camisa 7 segue afastado das partidas oficiais.

Relação estremecida com o Fundo Soberano

O desgaste entre Cristiano Ronaldo e o PIF não é recente. A relação começou a se deteriorar após o fundo vender o controle do Al-Hilal, principal rival do Al-Nassr, ao príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud. Desde a mudança, o Al-Hilal passou a investir pesado em reforços, aumentando ainda mais a competitividade no Campeonato Saudita.

Do outro lado, o Al-Nassr entrou em processo de venda, mas até agora não conseguiu atrair interessados. Sem novos investidores, o clube viu seu orçamento diminuir, o que impactou diretamente no planejamento esportivo e financeiro.

Recusa em partida recente

O confronto contra o Al-Riyhad, disputado na última segunda-feira, marcou o primeiro jogo do Al-Nassr sem Cristiano Ronaldo na atual edição da liga saudita. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do duelo, a equipe venceu pelo placar mínimo de 1 a 0.

A expectativa agora gira em torno do clássico contra o Al-Ittihad, marcado para esta quinta-feira, às 14h30. O Al-Nassr ocupa atualmente a terceira colocação, com 46 pontos, atrás do Al-Ahli, que soma 47, e do líder Al-Hilal, com 50.

Futuro indefinido

Enquanto a situação financeira não é resolvida, a tendência é que Cristiano Ronaldo permaneça fora dos gramados. O desfecho do impasse deve definir não apenas o retorno do craque, mas também os rumos do Al-Nassr na temporada.