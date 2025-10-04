Assim como diversos outros feriados nacionais do segundo semestre do ano, o único feriado desse mês, o 7 de setembro, caiu em um domingo. No entanto, os moradores de Viçosa, em Minas Gerais, ainda terão motivo para descanso neste mês, já que o dia 30 de setembro celebra o Aniversário de Emancipação Política da cidade.

Por conta dessa celebração, escolas e órgãos públicos municipais terão ponto facultativo, permitindo que alunos e servidores aproveitem o dia de folga. Além das comemorações oficiais, é comum que a população participe de eventos culturais, atividades festivas e atos cívicos em homenagem à história e ao desenvolvimento do município.

Além disso, bancos e agências financeiras em Viçosa terão funcionamento suspenso durante o feriado, seguindo o calendário nacional para datas comemorativas municipais. Os moradores devem se programar para realizar transações bancárias antes ou depois do dia 30 de setembro, uma vez que serviços como saques, depósitos e atendimento presencial estarão temporariamente indisponíveis.

Feriados nacionais que restam em 2025

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (domingo) – Finados;

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República;

20 de novembro (quinta) – Dia da Consciência Negra;

25 de dezembro (quarta) – Natal.

Feriados nacionais em 2026