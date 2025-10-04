Assim como diversos outros feriados nacionais do segundo semestre do ano, o único feriado desse mês, o 7 de setembro, caiu em um domingo. No entanto, os moradores de Viçosa, em Minas Gerais, ainda terão motivo para descanso neste mês, já que o dia 30 de setembro celebra o Aniversário de Emancipação Política da cidade.
Por conta dessa celebração, escolas e órgãos públicos municipais terão ponto facultativo, permitindo que alunos e servidores aproveitem o dia de folga. Além das comemorações oficiais, é comum que a população participe de eventos culturais, atividades festivas e atos cívicos em homenagem à história e ao desenvolvimento do município.
Além disso, bancos e agências financeiras em Viçosa terão funcionamento suspenso durante o feriado, seguindo o calendário nacional para datas comemorativas municipais. Os moradores devem se programar para realizar transações bancárias antes ou depois do dia 30 de setembro, uma vez que serviços como saques, depósitos e atendimento presencial estarão temporariamente indisponíveis.
Feriados nacionais que restam em 2025
- 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida;
- 2 de novembro (domingo) – Finados;
- 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República;
- 20 de novembro (quinta) – Dia da Consciência Negra;
- 25 de dezembro (quarta) – Natal.
Feriados nacionais em 2026
- 1º de janeiro (quinta) – Confraternização Universal;
- 18 de abril (sexta) – Sexta-feira Santa;
- 21 de abril (terça) – Tiradentes;
- 1º de maio (sexta) – Dia do Trabalho;
- 4 de junho (quinta) – Corpus Christi;
- 7 de setembro (segunda) – Independência do Brasil;
- 12 de outubro (segunda) – Nossa Senhora Aparecida;
- 2 de novembro (segunda) – Finados;
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República;
- 20 de novembro (sexta) – Dia da Consciência Negra;
- 25 de dezembro (sexta) – Natal.
