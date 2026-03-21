Uma situação curiosa está chamando atenção no interior do Nordeste. Uma família que vive em um sítio pode ter encontrado algo parecido com petróleo ao perfurar o terreno da propriedade. O caso ganhou repercussão e passou a despertar interesse na região.

Segundo a CNN Brasil, tudo começou quando o agricultor Sidrônio Moreira decidiu perfurar o solo do sítio para tentar encontrar água. A propriedade fica na zona rural de Tabuleiro do Norte, no Sertão do Ceará, onde ele mora com a esposa e os filhos.

Um líquido estranho surgiu na perfuração

Durante a escavação do primeiro poço, apareceu um líquido escuro, viscoso e com cheiro forte. O material era diferente da água que a família esperava encontrar, o que causou surpresa.

Mesmo assim, foi feita uma segunda perfuração em outro ponto do terreno. Para surpresa da família, o mesmo tipo de líquido voltou a aparecer antes de atingir o lençol freático.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, a descoberta aconteceu ainda em 2024, quando a família estava tentando melhorar o abastecimento de água no sítio.

Interesse na terra da família

Com a repercussão da história, começaram a surgir comentários e propostas de pessoas interessadas na propriedade. Porém, a família afirma que não pretende vender o local.

Em entrevista à CNN Brasil, Saullo Santiago, filho de Sidrônio, explicou que já houve algumas conversas, mas nada oficial. Segundo ele, a família prefere continuar no sítio, que foi herdado do avô e faz parte da história deles.

Análises e investigação

Após a suspeita, o caso foi comunicado às autoridades responsáveis. Técnicos visitaram o local para coletar amostras do material encontrado nos poços e levaram o conteúdo para análise em laboratório.

Enquanto aguardam os resultados, a orientação é que os poços permaneçam isolados. A família também decidiu não fazer novas perfurações por enquanto.