Os motoristas devem se atentar aos horários de funcionamento dos postos de combustíveis, que sofrerão alterações durante o feriado da Páscoa.

Alterações no funcionamento

Sexta-feira Santa (3/4): a maioria dos postos funcionará apenas das 8h às 14h , encerrando o atendimento mais cedo

a maioria dos postos funcionará apenas das , encerrando o atendimento mais cedo Sábado (4/4): o atendimento retorna ao horário normal, das 7h às 18h

o atendimento retorna ao horário normal, das Domingo de Páscoa (5/4): os postos permanecerão fechados

Alguns postos continuarão operando exclusivamente para veículos de serviços essenciais, como ambulâncias, transporte público e viaturas policiais. Estes estabelecimentos não atenderão o restante do público, mas garantem que os serviços prioritários não sejam prejudicados.

Planeje com antecedência

Se você pretende pegar a estrada no feriado, se programe para abastecer antes da Sexta-feira Santa ou organizar paradas no sábado durante o caminho. Isso ajuda a evitar contratempos com postos fechados ou filas.