Conhecida por abrigar algumas das praias mais bem preservadas do país, São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, entra na temporada de verão com expectativas altas. A prefeitura estima que cerca de 700 mil visitantes passem pelo município até o início de 2025, impulsionados especialmente pelo recente reconhecimento internacional das praias locais.

Praias premiadas e natureza preservada

O principal atrativo listado pelo município são as cinco praias contempladas com o Selo Bandeira Azul — certificação internacional que avalia qualidade da água, gestão ambiental e segurança. Entram na lista a Prainha (Praia da Saudade), Praia do Ervino, Praia do Forte, Praia Grande e Ubatuba, esta última estreando entre as premiadas neste ano. Além das faixas de areia, a Marina Villa Real também foi certificada, uma das poucas do país a alcançar o selo.

Segundo a prefeitura, o conjunto de praias atende perfis variados: há trechos tranquilos, áreas com mar mais agitado para surfistas, opções com trilhas, além de pontos ideais para quem busca descanso. A diversidade natural é apontada como o grande diferencial de São Francisco do Sul.

Gastronomia e comércio em ritmo de verão

Entre os motivos listados para atrair turistas, a cidade destaca também a cena gastronômica crescente. Restaurantes especializados em frutos do mar dividem espaço com bares e comércios voltados ao público que busca experiências à beira-mar. A combinação de tradições açorianas e influências contemporâneas garante um cardápio variado para quem visita a região.

Infraestrutura reforçada para receber visitantes

A administração municipal afirma que prepara a cidade para o aumento no fluxo de pessoas com equipes de salva-vidas, ações de manutenção e estratégias de segurança voltadas para toda a temporada. A proposta é garantir que moradores e turistas circulem com tranquilidade.

História, mirantes e agenda cultural

O centro histórico preservado, o Forte, os mirantes e as trilhas que cortam áreas de mata aparecem como outro motivo para incluir a cidade entre os destinos do verão. A programação de fim de ano encerra a lista: no Réveillon, o Centro Histórico será palco do show do grupo Quinteto S.A., atendendo a pedidos da comunidade para valorizar ainda mais a região.