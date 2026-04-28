O preço da carne bovina voltou a subir no Brasil e tem pesado ainda mais no bolso dos consumidores, especialmente nas opções mais populares. Um dos principais fatores por trás dessa alta é a forte demanda internacional, com destaque para a China, principal compradora da proteína brasileira.

A imposição de cotas e o aumento das exportações têm reduzido a oferta disponível no mercado interno. Com menos carne circulando no país, os preços acabam pressionados para cima. A China segue como destino dominante das exportações brasileiras, absorvendo uma fatia significativa da produção nacional.

Esse cenário faz com que grande parte da carne seja direcionada ao mercado externo, diminuindo a disponibilidade para o consumidor brasileiro. Além disso, o ritmo acelerado das vendas internacionais contribui para elevar as cotações no país. O resultado é um encarecimento gradual da carne, inclusive dos cortes mais acessíveis.

Outro ponto que influencia diretamente os preços é a menor oferta de animais prontos para abate. Após anos de aumento no abate de fêmeas, a produção começou a sentir os efeitos, reduzindo a quantidade de carne disponível. Com isso, o mercado interno enfrenta um cenário de oferta mais restrita e demanda aquecida. Essa combinação ajuda a explicar a escalada recente dos preços.

Mesmo com a alta, especialistas apontam que o poder de compra do consumidor pode limitar novos aumentos no curto prazo. Ainda assim, a tendência é de manutenção dos preços elevados ao longo de 2026, diante da força das exportações e da oferta reduzida. O impacto já é sentido nas prateleiras e no dia a dia das famílias brasileiras.

Preço sobe para o consumidor, mas cai para o produtor

Enquanto o consumidor paga mais caro pela carne, o cenário no campo mostra uma realidade diferente para o pecuarista. Apesar da alta no atacado e no varejo, o preço pago ao produtor apresentou queda recente, criando um desequilíbrio na cadeia produtiva. Esse contraste evidencia que os ganhos não estão sendo distribuídos de forma uniforme entre os diferentes elos do setor.

Dados recentes indicam que a carne bovina atingiu valores recordes no atacado, chegando a mais de R$ 25 por quilo, com alta acumulada nos preços ao consumidor. Ao mesmo tempo, o valor pago pela arroba do boi sofreu recuo, pressionando a margem dos produtores.