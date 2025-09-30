A partir da análise de mais de 60 fósseis, pesquisadores descreveram um novo animal pré-histórico com características extraordinárias. Mosura fentoni é o nome científico de uma traça do mar de três olhos que viveu há cerca de 506 milhões de anos, recentemente oficializada como uma espécie inédita.

Esse animal pré-histórico pertence à ordem dos radiodontes, artrópodes extintos do período Cambriano (entre 538 milhões e 486 milhões de anos atrás), grupo que incluía alguns dos primeiros grandes predadores da Terra.

Em um estudo publicado no periódico Royal Society Open Science, os cientistas canadenses Joseph Moysiuk e Jean-Bernard Caron descrevem a nova espécie de radiodonte e destacam diferenças importantes em relação a outros animais da mesma ordem. O nome escolhido para o animal pré-histórico é uma homenagem à Mothra, a mariposa gigante dos filmes do Godzilla, que lembra a espécie Mosura fentoni.

Os fósseis bem preservados e a grande quantidade de evidências permitiram aos pesquisadores identificar uma característica única dos Mosura fentoni entre os radiodontes: uma região corporal semelhante a um abdômen, dividida em 16 segmentos, com brânquias localizadas na parte posterior.

Além disso, os estudos indicam que Mosura fentoni possuía adaptações que o tornavam um predador eficiente em seu ambiente marinho. Suas estruturas corporais e apêndices sugiram que o animal era capaz de nadar com agilidade e capturar presas menores, desempenhando um papel importante na cadeia alimentar do período Cambriano.

A descoberta não apenas amplia o conhecimento sobre a diversidade dos radiodontes, mas também oferece insights sobre a evolução precoce de predadores complexos na história da vida na Terra, mostrando como formas corporais e estratégias de caça já estavam se diversificando há mais de 500 milhões de anos.