O alerta acendeu no mercado após a divulgação do balanço do Grupo Pão de Açúcar. O GPA encerrou o quarto trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 560 milhões.

Embora o resultado negativo represente queda de 48,2% na comparação com o mesmo período de 2024, o que mais preocupa investidores é o volume de compromissos financeiros que vencem neste ano. A empresa terá R$ 1,7 bilhão em dívidas a quitar ao longo de 2026.

Incerteza sobre continuidade

No relatório oficial, o próprio grupo mencionou “incerteza relevante” quanto à continuidade operacional. A sinalização elevou a tensão entre analistas e acionistas.

A dívida financeira bruta da companhia gira em torno de R$ 8 bilhões. Em um cenário de juros elevados no Brasil, o custo desse endividamento pesa ainda mais no caixa.

Medidas para ganhar fôlego

Diante do cenário, o GPA informou que iniciou ações para reorganizar as finanças. Entre elas estão negociações para alongar prazos de pagamento, redução de despesas e tentativa de melhorar o perfil da dívida.

A empresa também trabalha na monetização de créditos tributários e na revisão de custos operacionais. O foco é reforçar a liquidez e atravessar o período de maior concentração de vencimentos.

Em comunicado ao mercado, o grupo afirmou que segue avaliando alternativas estratégicas para assegurar sustentabilidade financeira e dar continuidade ao plano de negócios.

Avaliações do mercado

Para Phil Soares, chefe de análise da Options, a tendência é de manutenção das operações, apesar do ambiente desafiador. Segundo ele, o principal obstáculo está na estrutura de capital e no alto custo do crédito no país.

Ana Paula Tozzi, CEO da AGR, defende que a renegociação com credores é o primeiro passo para reorganizar as contas. Ela aponta ainda a necessidade de eficiência operacional e de convencer investidores de que a estratégia adotada é consistente.

Já Virgílio Lage, da Valor Investimentos, vê três caminhos possíveis: fechamento de unidades menos rentáveis, venda de ativos para reduzir a dívida ou até uma reestruturação societária, com fusão ou alienação de participação.

Apesar da turbulência, especialistas ressaltam que não há interesse do mercado na descontinuidade das operações do GPA. A rede, que controla marcas tradicionais do varejo alimentar, tem peso relevante no setor.

O desempenho nos próximos meses será decisivo para determinar se as medidas anunciadas serão suficientes para estabilizar a companhia e recuperar a confiança do mercado.