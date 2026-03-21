O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) voltou ao centro das discussões em Brasília. Parlamentares instalaram uma comissão para reavaliar mudanças recentes que flexibilizaram o processo da 1º CNH. O parecer final pode ser divulgado em até 45 dias, segundo informações do Canaltech.

A revisão surge em meio a críticas de autoescolas e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que afirmam que as novas regras podem comprometer tanto a qualidade da formação de motoristas quanto a sobrevivência de milhares de centros de formação espalhados pelo país, causando a demissão de cerca de 300 mil pessoas.

Segurança ou acesso mais fácil

Enquanto defensores das mudanças argumentam que o modelo sem as mudanças pode ser caro e burocrático para muitos brasileiros, especialistas da área defendem que o aprendizado precisa manter um padrão rigoroso e que dirigir exige um treinamento seguro.

Possíveis mudanças em análise

Entre as propostas discutidas estão ajustes nas regras para instrutores independentes, definindo limites para atuação, e a possibilidade de permitir que jovens com menos de 18 anos iniciem a experiência ao volante com algumas condições, como acompanhamento obrigatório de um adulto habilitado.