Por conta de fatores como a urbanização acelerada, agricultura e expansão da silvicultura, grande parte da área original da Mata Atlântica acabou sendo drasticamente reduzida no Brasil. Com isso, muitas árvores antigas acabaram beirando a extinção.

E entre as espécies mais afetadas, está o pau-brasil (Paubrasilia echinata), que, embora seja considerado um símbolo nacional e tenha dado nome ao país, hoje sobrevive em quantidades cada vez mais reduzidas.

Apesar disso, no extremo sul da Bahia, é possível encontrar um exemplar da árvore que impressiona por sua resiliência, já que além de continuar se desenvolvendo de forma plena, possui mais de 1.500 anos de idade.

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, a existência do espécime foi atestada por diferentes botânicos, que utilizaram cálculos precisos para determinar desde quando a árvore está se desenvolvendo.

E vale destacar que não são apenas dados científicos que confirmam essa estimativa, já que o pau-brasil baiano também apresenta uma estatura imponente, o que comprova que ele já está crescendo por muitos anos.

Árvore em risco: por que o pau-brasil quase desapareceu completamente?

Mesmo sendo uma árvore extremamente resistente ao tempo, como comprovado por seu exemplar baiano, o pau-brasil esteve muito perto de desaparecer completamente do território nacional, principalmente por conta da exploração predatória desde o período da colonização.

Na época, os portugueses exportavam toneladas de troncos da árvore para fins de marcenaria e decorativos, uma vez que o pau-brasil também servia para a produção de corante vermelho.

Por conta disso, sua população na Mata Atlântica foi reduzida de forma drástica. Contudo, em 2004, a árvore passou a ser protegida com lei, o que garantiu que seus poucos exemplares, distribuídos por regiões como o Sul da Bahia e áreas do litoral entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro, tivessem a chance de sobreviver.