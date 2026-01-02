O início de 2026 deve ser marcado por mudanças importantes no tempo em várias partes do país. Logo nos primeiros dias do ano, o clima tende a ficar mais instável, exigindo atenção de quem pretende viajar, trabalhar ao ar livre ou circular por áreas mais vulneráveis.

Mesmo sendo comum o verão trazer calor e chuva, o cenário previsto para a primeira semana do ano indica condições mais intensas do que o habitual. A combinação entre altas temperaturas e sistemas atmosféricos ativos deve influenciar o comportamento do tempo em diferentes regiões.

Alertas indicam temporais e risco de transtornos em vários estados

A previsão aponta para a ocorrência de pancadas de chuva fortes logo nos primeiros dias de 2026, com possibilidade de temporais em diversas áreas do Brasil. Os alertas meteorológicos incluem acumulados elevados de chuva, rajadas de vento e outros fenômenos associados ao mau tempo.

Entre os principais riscos previstos estão:

volumes de chuva entre 30 e 60 mm em curto período, podendo chegar a 100 mm em um único dia

ventos fortes, com rajadas que podem alcançar até 100 km/h

chance de queda de granizo em pontos isolados

alagamentos, quedas de árvores e danos em áreas urbanas

Os avisos abrangem estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins e também o Distrito Federal. No Sul do país, o cenário também inspira cuidados, especialmente no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde as chuvas podem ser persistentes e intensas.

Em São Paulo, por exemplo, a expectativa é de temporais associados à passagem de frentes frias. A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia, com maior intensidade em áreas do litoral e da faixa leste do estado, aumentando o risco de deslizamentos e problemas no trânsito.

Janeiro começa com chuva irregular e temperaturas acima do normal

Além dos episódios de chuva forte, a previsão climática para janeiro de 2026 indica uma distribuição desigual das precipitações ao longo do país. Algumas regiões devem registrar volumes acima da média histórica, enquanto outras podem enfrentar períodos mais secos.

A tendência é de mais chuva nas regiões Norte, Norte do Centro-Oeste e em parte do Sul. Já áreas como o centro-sul do Nordeste, o centro-norte do Sudeste e o leste do Centro-Oeste podem ter chuvas abaixo do padrão esperado para o mês.

Outro ponto de destaque é o calor. As temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do Brasil durante o início do ano. No Norte, os termômetros podem marcar valores entre 26 °C e 28 °C, com desvios positivos em relação ao normal. Em estados como Tocantins, o aquecimento pode chegar a até 1 °C acima da média climatológica.