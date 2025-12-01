A primeira semana de dezembro começa com grande variação no comportamento do tempo em diferentes regiões do país. A combinação entre a atuação de um cavado na atmosfera e a formação de um ciclone extratropical entre o Sul e o Sudeste deve provocar mudanças significativas entre os dias 1º e 5 de dezembro.

Enquanto algumas áreas enfrentarão temporais acompanhados de ventos fortes e queda de granizo, outras terão poucas chuvas, o que pode comprometer a umidade do solo e exigir maior atenção de produtores rurais no planejamento do campo e no cuidado com o gado diante do calor intenso.

Risco de temporais no Sul

No Sul, as instabilidades continuam espalhadas desde cedo no Rio Grande do Sul, com pancadas moderadas a fortes. Ao longo do dia, a chuva se desloca para Santa Catarina e Paraná. As temperaturas sobem de forma expressiva no território gaúcho e no Paraná, enquanto parte de Santa Catarina permanece com clima mais ameno.

Na segunda-feira, há risco de queda de granizo e rajadas intensas especialmente no oeste dos três estados. Na terça, o avanço de um novo ciclone extratropical mantém o alerta para tempestades. Os acumulados previstos variam de 20 a 30 milímetros, volume abaixo do ideal para esta época e que pode gerar déficit hídrico no sul gaúcho. A partir de quarta-feira, o tempo firme e o calor acima dos 30°C favorecem o avanço do plantio de arroz, soja, milho e feijão.

Sudeste deve ter chuva volumosa

No Sudeste, pancadas isoladas atingem o oeste e noroeste de Minas e avançam para o Triângulo Mineiro e noroeste paulista. Entre terça e quarta, o ciclone extratropical aumenta o risco de tempestades generalizadas, com possibilidade de granizo nos quatro estados.

Os maiores volumes são esperados no centro-norte de Minas e no Espírito Santo, onde podem ultrapassar 150 milímetros. Já em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, a chuva varia entre 40 e 60 milímetros, ajudando na reposição de umidade e no avanço da semeadura.

Calor extremo no Centro-Oeste e poucas chuvas no Nordeste

No Centro-Oeste, o calor pode chegar a 40°C e temporais fortes atingem Mato Grosso do Sul e Goiás. No Nordeste, as chuvas ficam concentradas no sul da Bahia, do Maranhão e do Piauí, enquanto o restante da região enfrenta tempo seco e risco de incêndios.