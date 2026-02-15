Uma professora da Escola Classe Arniqueira, no Distrito Federal, decidiu denunciar uma situação que, segundo ela, ultrapassa limites: a superlotação em turma do 1º ano do ensino fundamental.

De acordo com a docente, que preferiu não se identificar, uma das salas, planejada para receber 28 crianças, começaria o ano letivo com 35 estudantes, todos com 5 e 6 anos, em fase de alfabetização.

Para ela, o excesso de alunos compromete o espaço físico e a qualidade do ensino. “Fica lotada de meninos, de mesa, de cadeira e de mochila, sem condição nenhuma de trabalho”, relatou a professora ao site Metrópoles.

A escola é a única da região a atender essa faixa etária, o que aumenta a procura por vagas a cada ano. Ainda segundo a professora, houve dezenas de pedidos de remanejamento para o 1º ano, mas apenas parte foi atendida.

Pedido negado e cobrança por estrutura

A direção da escola já teria solicitado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a construção de salas modulares emergenciais para atender a demanda. O pedido, porém, não foi autorizado sob justificativa de falta de recursos.

Para a professora, a construção de salas modulares não substitui a necessidade de ampliação da escola. Ela afirma que, em mais de duas décadas de atuação no ensino público, nunca enfrentou cenário semelhante. Além da sobrecarga, ela também questiona como será possível cumprir metas de alfabetização já que ela não recebe apoio adicional em sala.

Nota da Secretaria e obra em andamento

Em nota enviada ao Metrópoles, a Secretaria informou que o planejamento das turmas considera a demanda registrada durante o período de matrículas e que ajustes podem ocorrer ao longo do primeiro mês de aulas, considerando transferências, desistências e reorganizações.

A pasta afirmou ainda que a unidade possui duas turmas de 1º ano, atualmente com 18 e 27 alunos, números que estariam dentro dos parâmetros estabelecidos.

O órgão também destacou que o Centro Educacional Arniqueira está em construção e deve ampliar a oferta de vagas na região ainda este ano.