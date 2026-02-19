A alta no preço dos imóveis e a transformação de bairros inteiros não dão carta branca para reajustes arbitrários no aluguel. Em contratos de locação, o valor pago pelo inquilino segue regras claras e não acompanha, automaticamente, a valorização do entorno ou mudanças no mercado imobiliário.

No Brasil, a lei que regula as locações foi criada justamente para impedir surpresas ao longo do contrato e garantir estabilidade para quem depende do imóvel como moradia.

Contrato limita aumentos durante a locação

Enquanto o contrato está em vigor, o proprietário não pode alterar o valor do aluguel por decisão própria. O reajuste permitido é apenas aquele previsto no acordo assinado entre as partes, normalmente atrelado a um índice específico e aplicado em períodos determinados.

Isso significa que, mesmo que o bairro se valorize, novos comércios surjam ou os preços da região subam, o aluguel permanece condicionado ao que foi pactuado. O contrato funciona como uma trava jurídica contra mudanças repentinas.

Valorização do imóvel não autoriza reajuste imediato

Um dos equívocos mais comuns é confundir valorização imobiliária com autorização para aumento. A lei não reconhece a chamada “inflação percebida” como justificativa para reajuste fora do índice contratual.

A lógica é proteger o inquilino de pressões indiretas, como avisos informais ou tentativas de impor novos valores no meio da locação, prática considerada abusiva quando não há respaldo legal.

Quando o valor pode ser revisto?

A possibilidade de renegociar o aluguel existe, mas ocorre em momentos específicos, como no encerramento do contrato ou em ações revisionais previstas em lei. Fora dessas hipóteses, qualquer mudança depende de acordo entre as partes.

Sem consenso, prevalece o que está escrito no contrato, garantindo previsibilidade ao locatário e evitando que a moradia se torne instável por reajustes inesperados.

Segurança para quem aluga

Ao limitar aumentos unilaterais, a legislação cria um equilíbrio na relação entre proprietário e inquilino. O dono do imóvel preserva seu direito de reajuste dentro das regras, enquanto o locatário ganha proteção contra alterações repentinas que poderiam comprometer o orçamento.

Em resumo, o aluguel não é uma “tabela livre” durante o contrato. Fora das condições previstas, o proprietário não pode simplesmente aumentar o valor quando quiser.