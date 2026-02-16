A cobrança de aluguel adiantado costuma gerar discussão entre locadores e inquilinos, especialmente em cidades onde a procura por imóveis é alta. Em meio à pressa para fechar contrato, nem sempre as partes conhecem os limites impostos pela legislação.

No Brasil, as regras estão previstas na Lei do Inquilinato, que estabelece critérios claros para evitar abusos e manter equilíbrio na relação contratual.

A regra geral

Em contratos residenciais e comerciais tradicionais, o pagamento deve ocorrer de forma mensal, na data combinada. A exigência de vários meses antecipados, como condição para entregar as chaves, não é permitida como prática comum.

A legislação busca impedir que o locatário assuma um ônus excessivo logo no início do contrato, o que poderia dificultar o acesso à moradia ou ao espaço comercial.

Quando o adiantamento é permitido

Existem situações específicas em que a cobrança antecipada é aceita por lei.

Uma delas ocorre na locação por temporada, modalidade voltada para períodos curtos, de até 90 dias. Nesses casos, o valor total pode ser pago de uma única vez, desde que esteja previsto em contrato.

Outra hipótese é quando o contrato não conta com nenhuma garantia, como fiador, caução ou seguro-fiança. Nessa circunstância, o proprietário pode exigir o pagamento antecipado do mês seguinte, mas nunca de vários meses acumulados ou de todo o período contratual.

O que acontece se houver cobrança irregular?

Se o proprietário exigir pagamento fora das hipóteses legais, a prática pode ultrapassar o campo contratual e gerar consequências jurídicas. A lei prevê penalidades que incluem multa e outras sanções, além da possibilidade de o inquilino questionar a cláusula na Justiça e pedir devolução de valores pagos indevidamente.

Para reduzir riscos de inadimplência sem descumprir a legislação, existem mecanismos previstos em lei. Entre os mais utilizados estão:

Caução em dinheiro

Fiador

Seguro-fiança

Títulos de capitalização

Essas garantias oferecem proteção ao proprietário e evitam a necessidade de exigir vários meses de aluguel de forma antecipada.

Antes de assinar qualquer contrato, é recomendável que ambas as partes leiam atentamente as cláusulas e, se necessário, busquem orientação jurídica. Informação é a melhor forma de prevenir conflitos futuros.