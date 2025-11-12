Com novembro de 2025 próximo de entrar na sua segunda metade, muitos brasileiros já começam a contar os dias para os próximos feriados no calendário.

A reta final do ano costuma ser marcada por celebrações, confraternizações e, claro, expectativa de descanso. O que poucos sabem, porém, é que ainda restam três datas oficiais de folga até o fim de dezembro, e a próxima delas está mais próxima do que parece.

Próximo feriado de novembro: quando vai acontecer?

O feriado mais próximo é o da Proclamação da República, que será celebrado em 15 de novembro, um sábado. Por cair no fim de semana, essa data não trará impacto direto na rotina da maioria dos trabalhadores, já que não resultará em uma pausa extra durante a semana.

Ainda assim, trata-se de um dos principais marcos do calendário cívico nacional, lembrando o fim do regime monárquico e a instauração da república no Brasil, em 1889.

Logo na sequência, o mês reserva uma novidade que promete animar muitos brasileiros: o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cairá em uma quinta-feira em 2025.

Este ano marca a segunda vez em que a data será considerada feriado em todo o território nacional, graças à Lei nº 14.759, sancionada em dezembro de 2023. Antes disso, a folga dependia da adesão de estados e municípios.

Com a nova legislação em vigor, trabalhadores de diferentes setores agora poderão desfrutar de uma folga oficial.

E como o feriado ocorre em uma quinta, há a possibilidade de “emendar” a sexta-feira, criando um fim de semana prolongado, desde que a empresa ou órgão público autorize o ponto facultativo ou a compensação de horas.

Esse cenário deve se repetir em muitas repartições públicas, que tradicionalmente adotam esquemas de plantão nesses casos.

Dezembro deve ter feriado e pontos facultativos

Após o feriado de 20 de novembro, restam apenas as pausas associadas ao Natal e ao Ano-Novo.

O dia 25 de dezembro, uma quinta-feira, é feriado nacional.

Já as vésperas de Natal e Réveillon, nos dias 24 e 31, são consideradas ponto facultativo após as 14h, o que significa que a liberação depende de cada órgão ou empresa.

Portanto, para quem já pensa em desacelerar antes das festas, novembro ainda guarda chances reais de descanso e, com sorte, até um feriadão.