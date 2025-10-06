A previsão para outubro indica que o Brasil deve registrar um mês quente, com temperaturas médias ligeiramente acima do normal na maior parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Maranhão, Piauí, centro-oeste e norte da Bahia, assim como em regiões do sertão nordestino.

Temperaturas próximas ou superiores a 40°C poderão ser registradas em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. A previsão indica calor intenso no Sudeste e na região centro-norte do país durante os primeiros 7 a 10 dias de outubro. Além disso, dias quentes também são esperados no início do mês para o norte do Paraná.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas devem ficar próximas ou um pouco abaixo da média em Roraima, no interior do Amapá, na maior parte do Pará e de Rondônia, no Amazonas e no Acre, além do sul e leste de São Paulo, Espírito Santo, leste de Minas Gerais, sul e leste da Bahia, Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco.

Além disso, a previsão indica que o volume de chuva em outubro deve permanecer próximo ou um pouco abaixo da média na maior parte do Brasil. Já nas áreas centrais do Sul, no oeste de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no norte de Goiás, no Tocantins e no leste dos estados da região Sul, espera-se uma menor quantidade de precipitação.

Ainda segundo o Climatempo, chuvas também são esperadas no sul e leste de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, no norte de Mato Grosso, no sul do Pará, bem como nas regiões centro-oeste e sul do Amazonas, em Rondônia e em Roraima.