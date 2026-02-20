A atual crise energética enfrentada por Cuba reacendeu o debate sobre quais países da América do Sul continuam próximos politicamente da ilha. A situação se agravou após medidas adotadas pelos Estados Unidos, que endureceram restrições envolvendo o fornecimento de petróleo e ampliaram a pressão econômica sobre Havana.

Com mais de seis décadas sob um regime socialista, Cuba atravessa dificuldades relacionadas à escassez de combustível e limitações no comércio internacional. Diante desse cenário, alguns governos latino-americanos têm adotado posturas de apoio, enquanto outros preferem manter distância ou se posicionar apenas de forma diplomática.

Países com apoio material

Entre as nações que ofereceram ajuda concreta está o México. O governo mexicano enviou carregamentos de alimentos e já havia realizado remessas de petróleo à ilha, como parte de iniciativas de cooperação. Mesmo após ajustes nessas operações, o país segue sendo um dos parceiros mais ativos no auxílio humanitário.

O Chile também anunciou contribuição financeira destinada a apoiar a população cubana em meio às dificuldades econômicas.

Apoio político e diplomático

No Brasil, o governo federal manifestou posição crítica em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos, mantendo um alinhamento diplomático com Havana, embora sem divulgar envio de ajuda direta recente.

Já a Venezuela, historicamente uma das principais fornecedoras de petróleo para Cuba, mantém proximidade política com o governo cubano. No entanto, mudanças no cenário interno venezuelano afetaram o fluxo regular de combustível que era destinado à ilha.

Um cenário de apoios variados

O panorama regional mostra que o suporte a Cuba ocorre em diferentes níveis: alguns países optam por auxílio material, outros se limitam à defesa política contra sanções externas. Ao mesmo tempo, há governos que evitam se envolver diretamente na questão.

Assim, a rede de aliados de Cuba na América do Sul não é uniforme, variando conforme interesses estratégicos, posicionamentos ideológicos e circunstâncias econômicas de cada país.