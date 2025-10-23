Na última semana, a Uber gerou descontentamento entre parte de seus motoristas ao atualizar as regras para os veículos aceitos na categoria Black — a mais sofisticada do aplicativo. Modelos como Renault Kardian, Citroën Basalt, Hyundai Kona Hybrid, Peugeot e-2008 e Caoa Chery Tiggo 3X deixaram de ser permitidos no serviço premium.

A definição de critérios para categorias superiores não é exclusiva da Uber. Plataformas como 99 e inDrive também possuem regulamentos próprios, porém com exigências menos rigorosas. Principal rival da Uber no Brasil, a 99 mantém requisitos semelhantes nos aspectos básicos, mas adota uma lista mais flexível de veículos aceitos.

Carros com ar-condicionado e quatro portas são requisitos básicos até mesmo no 99Pop, a categoria mais simples da 99. As exigências quanto ao ano e modelo do veículo seguem as normas locais — em São Paulo, por exemplo, a prefeitura determina idade máxima de 10 anos. Diferente do Uber Black, a 99 não impõe restrições de cor, dispensando a obrigatoriedade dos tons “executivos”.

A inDrive, por sua vez, é conhecida pela flexibilidade e pela possibilidade de negociação direta de preços entre passageiros e motoristas. Suas regras de entrada são mais simples: o condutor precisa ter um carro em bom estado, com até cerca de 10 anos de fabricação (variando conforme a cidade), equipado com quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado funcional.

A inDrive não possui categorias premium em sua plataforma — portanto, não há equivalente ao “Black” nem exigências específicas de cor ou modelo além dos requisitos básicos. Qualquer carro que atenda aos critérios gerais pode operar no aplicativo, e a escolha do motorista fica a cargo do passageiro, com base no perfil e no valor oferecido.