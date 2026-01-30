Viajar continua no topo dos desejos dos brasileiros em 2026, mas o planejamento financeiro passou a ocupar um papel central nas decisões. Com passagens e hospedagens variando ao longo do ano, os destinos mais baratos surgem como alternativa para quem quer conhecer novos lugares sem comprometer o orçamento.

Um levantamento da plataforma Skyscanner indica que 77% dos brasileiros pretendem fazer ao menos uma viagem internacional neste ano. Ao mesmo tempo, o custo aparece como a principal preocupação no planejamento, citado pelo mesmo percentual de entrevistados. O dado revela um turista mais atento aos preços e disposto a pesquisar antes de comprar.

Brasileiro planeja mais e busca economia

A pesquisa aponta que o hábito de organizar as viagens com antecedência está cada vez mais presente. Cerca de 74% dos entrevistados afirmam que começam a planejar o roteiro ainda em janeiro, na tentativa de aproveitar tarifas mais baixas. Para quase metade dos participantes, conhecer previamente os destinos mais econômicos ajuda diretamente na decisão de viajar.

Segundo a especialista em viagens Isla dos Santos, do Skyscanner, comparar preços e acompanhar variações ao longo do tempo faz diferença no valor final. Ela destaca que destinos com boa oferta de voos e flexibilidade de datas costumam apresentar preços mais acessíveis em diferentes períodos do ano.

Destinos com passagens mais em conta em 2026

Com base em bilhões de buscas e nos valores médios de passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, a plataforma mapeou os destinos mais baratos para viajar em 2026. No Brasil, Brasília aparece como a opção mais econômica, seguida por Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Belém e Florianópolis também se destacam, mostrando que o turismo interno segue competitivo.

Entre os destinos internacionais, cidades da América do Sul continuam atraentes para o bolso do brasileiro. Santiago e Buenos Aires lideram a lista, impulsionadas pela proximidade e pela grande oferta de voos. Punta Cana, no Caribe, também aparece como opção acessível, especialmente para quem busca pacotes completos. Nova York e Madri completam o ranking.

Ferramenta facilita a escolha do melhor mês

Para ajudar no planejamento, o Skyscanner lançou o Cheapest Destination Planner, ferramenta que indica, mês a mês, os destinos com passagens mais baratas ao longo do ano. A funcionalidade apresenta valores médios e os dias mais econômicos para viajar, permitindo ao usuário ajustar datas e escolher o melhor momento para embarcar.

A proposta é tornar o planejamento mais simples e reduzir o estresse, oferecendo ao viajante mais controle sobre o orçamento e mais clareza na tomada de decisão.