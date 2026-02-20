O Carnaval passou, mas quem já está de olho nas próximas folgas pode ficar tranquilo. O calendário de 2026 ainda reserva várias oportunidades de descanso no Brasil.

Apesar de muita gente emendar dias nessa época, vale lembrar que o Carnaval não é considerado feriado nacional. Mesmo assim, o ano continua generoso: ainda restam 9 feriados nacionais após a festa, além de pontos facultativos que podem render aquele descanso prolongado.

Boas notícias para quem gosta de feriadão

Das datas que ainda virão, a maioria cai em dias úteis, o que aumenta as chances de emendar com o fim de semana. Isso pode reduzir o ritmo de trabalho em diversos setores e garantir pausas estratégicas ao longo do ano.

A única data nacional que cairá em um domingo será 15 de novembro, quando se celebra a Proclamação da República.

Entre as oportunidades mais interessantes está Corpus Christi, comemorado em uma quinta-feira. Embora seja ponto facultativo e não feriado nacional, costuma permitir folgas prolongadas dependendo da empresa ou órgão público.

Feriados nacionais após o Carnaval em 2026

3 de abril, sexta-feira — Paixão de Cristo

21 de abril, terça-feira — Tiradentes

1º de maio, sexta-feira — Dia do Trabalho

4 de junho, quinta-feira — Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro, segunda-feira — Independência do Brasil

12 de outubro, segunda-feira — Nossa Senhora Aparecida

15 de outubro, quinta-feira — Dia do Professor (ponto facultativo)

28 de outubro, quarta-feira — Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro, segunda-feira — Finados

15 de novembro, domingo — Proclamação da República

20 de novembro, sexta-feira — Dia da Consciência Negra

25 de dezembro, sexta-feira — Natal

Com várias datas caindo às segundas ou sextas, 2026 promete bons momentos para descansar, viajar ou simplesmente organizar a rotina com um respiro a mais.