Hoje, dia 20 de novembro, é feriado nacional, Dia de Zumbi e da Consciência Negra, está chegando e deve alterar a rotina de funcionamento em diversas cidades brasileiras. A data, que neste ano cai em uma quinta-feira, costuma gerar dúvidas sobre o que abre, o que fecha e até que horas determinados serviços estarão disponíveis.

Comércio opera com horários especiais

Não existe uma regra única sobre o funcionamento do comércio. Enquanto alguns estabelecimentos optam por não abrir as portas, outros preferem manter o atendimento em regime reduzido. Shoppings centers, por exemplo, geralmente funcionam, mas encerram as atividades mais cedo do que em dias úteis. Supermercados e farmácias também costumam permanecer abertos, embora seguindo escalas diferenciadas. Por isso, vale a pena conferir com antecedência o horário de funcionamento e evitar deixar compras para o período da noite.

Bancos e instituições públicas não abrem

Por determinação do Banco Central, as agências bancárias não realizam atendimento presencial em feriados nacionais. Apenas caixas eletrônicos e serviços digitais permanecem disponíveis. O mesmo vale para escolas, universidades, repartições públicas e demais órgãos administrativos, que suspendem o atendimento ao público ao longo da quinta-feira.

Serviços essenciais mantêm atividades

Hospitais, unidades de emergência, delegacias e serviços de segurança funcionam normalmente, mesmo durante o feriado. O transporte coletivo também segue operando, porém com tabela de horários semelhante à de domingos e demais feriados, o que implica menor frequência de viagens.

Próximos feriados nacionais em 2026

Confira o calendário de feriados nacionais previstos para 2026:

1º de janeiro (quinta) – Confraternização Universal

18 de abril (sexta) – Sexta-feira Santa

21 de abril (terça) – Tiradentes

1º de maio (sexta) – Dia do Trabalho

7 de setembro (segunda) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta) – Consciência Negra

25 de dezembro (sexta) – Natal