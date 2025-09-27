A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de todos os lotes do café torrado e moído, nas versões extraforte e tradicional, da marca Câmara. A medida inclui ainda a proibição de fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e consumo do produto. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a agência, a decisão foi tomada após a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro identificar que a origem do café é desconhecida e que as empresas citadas como responsáveis na embalagem não possuem registro regular junto aos órgãos competentes.

Fragmentos encontrados em laudo laboratorial

Um laudo elaborado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro, apontou a presença de fragmentos semelhantes a vidro em uma das amostras analisadas, pertencente ao lote 160229. Por esse motivo, a Anvisa reforçou que todos os lotes da marca devem ser retirados do mercado.

Irregularidades em suplementos da Axis Nutrition

A fiscalização também se estendeu ao setor de suplementos. A Anvisa determinou o recolhimento de todos os produtos fabricados pela empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., após uma inspeção realizada entre 15 e 17 de setembro identificar falhas graves nas boas práticas de produção.

Entre as irregularidades constatadas estavam a ausência de responsável técnico, falta de controle de qualidade da água utilizada, inexistência de registros de operações, problemas no programa de controle de alergênicos e ausência de rastreabilidade das matérias-primas. Além disso, os inspetores relataram falhas na seleção de insumos e na estabilidade dos produtos acabados.

Proibição de suplemento Proteus

A Anvisa determinou ainda a apreensão de todos os lotes do Whey Isomix Definition, da marca Proteus. Segundo a agência, a fabricação desse suplemento havia sido interrompida desde o início de 2024 pela empresa responsável, a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda. Apesar disso, embalagens disponíveis no mercado indicavam outra fabricante, a Nutrimix A. Suplementos SLU, sem vínculo com a produção.

Alerta à população

Em comunicado, a Anvisa destacou que produtos sem regularização não oferecem segurança nem eficácia, podendo representar risco à saúde. A agência orienta que consumidores denunciem casos suspeitos por meio da Ouvidoria ou pelo telefone 0800 642 9782.