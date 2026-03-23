Por se tratarem de duas grandes concentrações de água salgada, o mar e o oceano são vistos como sinônimos por muitas pessoas. Entretanto, seus tamanhos, limites e características os tornam duas coisas totalmente distintas.

E embora eles apresentem muitas diferenças, a principal está relacionada às suas extensões. Afinal, mesmo com divisões geográficas, os oceanos funcionam como um sistema contínuo interconectado que cobre todo o planeta.

Já os mares costumam ter uma extensão mais limitada, uma vez que geralmente ficam situados próximos a continentes ou parcialmente cercados por terra, sendo essa a principal característica que os define.

Os mares costumam ser vistos como uma espécie de “braço” dos oceanos, principalmente por conta do fato de muitos possuírem conexões diretas entre si. Contudo, é importante destacar que a quantidade de terra ao seu redor é o principal fator que determina a classificação de cada um.

Oceano x mar: conheça mais diferenças

Conforme mencionado anteriormente, mares e oceanos apresentam diversas diferenças que tornam sua distinção ainda mais evidente. Porém, para facilitar a compreensão, confira a seguir mais alguns desses aspectos:

Mar

Apresentam maior salinidade e temperatura por conta de sua profundidade rasa e maior evaporação;

São separados por grupos, sendo eles os mares abertos (conectados aos oceanos por amplas passagens), mares interiores (conectados ao oceano por estreitos) e mares fechados (sem conexão direta com o oceano).

Exemplos de mares: Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar do Caribe e Mar da Arábia.

Oceano

Cobre cerca de 71% da superfície da Terra de forma contínua;

Apresenta uma composição rica em vestígios de quase todos os elementos químicos terrestres e cerca de 3,5% de sal;

Conta com uma profundidade média de quase 4 mil metros;

Serve como um “ar-condicionado” para o planeta, regulando o clima global por meio da distribuição do calor do sol através de correntes oceânicas.

Exemplos de oceanos: Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico.