Pedir demissão é uma decisão importante, e escolher o momento certo faz diferença direta no valor da rescisão. Em 2026, a data da saída pode ajudar a preservar parte do que será recebido, especialmente em relação ao 13º proporcional, às férias proporcionais e até ao descanso semanal remunerado.

O ponto central está em detalhes que muitos ignoram: completar ao menos 15 dias no mês, formalizar o pedido em um dia que evite perda do repouso semanal e entender quando o aviso prévio pode virar desconto. No caso do 13º, a legislação considera como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias trabalhados.

Na prática, isso pode significar receber mais 1/12 no cálculo final. Por isso, sair muito cedo no mês tende a reduzir o acerto, enquanto encerrar o contrato após o dia 15 aumenta as chances de aquele mês ser incluído na conta.

No cálculo das férias proporcionais, a regra costuma seguir a mesma lógica dos “avos” por mês, havendo entendimentos que também consideram a fração acima de 15 dias como 1/12. Por isso, quem pretende sair sem perder avos geralmente planeja o desligamento para depois do dia 15, e não em qualquer data do mês.

Detalhes que podem aumentar ou reduzir o valor da rescisão

Além da data escolhida, outros fatores influenciam diretamente o acerto final, como a forma de cumprimento do aviso prévio e o dia da semana em que o pedido é formalizado. Dependendo da situação, um planejamento inadequado pode gerar descontos inesperados e diminuir o valor a receber.

Por isso, antes de tomar a decisão, é recomendável analisar o calendário, conferir o tempo exato trabalhado no mês e, se possível, buscar orientação no setor de recursos humanos ou com um profissional da área trabalhista. Esses cuidados ajudam a garantir que todos os direitos sejam corretamente calculados.