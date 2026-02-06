Manter uma vida saudável não exige, necessariamente, frequentar academias ou seguir treinos intensos. Para muitas pessoas, caminhar diariamente já é um passo importante para sair do sedentarismo.

Uma simples caminhada pode contribuir para a saúde do coração, o controle da pressão arterial e a manutenção dos níveis de glicose no sangue.

Caminhadas após as refeições fazem diferença

Um estudo conduzido pela Universidade de Limerick, na Irlanda, analisou os efeitos de pequenas caminhadas em adultos sedentários que passam longos períodos sentados.

A pesquisa avaliou a saúde cardiometabólica de participantes com mais de 18 anos, comparando aqueles que permaneceram sentados durante todo o dia com outros que interromperam o comportamento sedentário com atividades leves, como caminhadas.

Os resultados mostraram que pessoas que caminharam em intervalos ao longo do dia apresentaram redução da glicose pós-prandial, aquela que se eleva após as refeições, em relação às que permaneceram sentadas por períodos prolongados.

Segundo os dados, participantes que adotaram caminhadas contínuas ou dividas ao longo do dia tiveram uma redução de até 17% nos níveis de glicose, quando comparados aos indivíduos que mantiveram o comportamento sedentário.

Benefício cumulativo ao longo do dia

Embora o estudo não determine um tempo ideal fixo para caminhar, pesquisadores indicam que caminhar após cada refeição pode ser uma estratégia eficaz. A proposta foi realizar caminhadas curtas e intermitentes, somando ao menos 30 minutos diários de atividade física.

Então, qual é o melhor horário?

Não existe uma única “melhor hora” do dia para caminhar. O mais importante é interromper longos períodos sentado e distribuir a atividade ao longo do dia, especialmente após as refeições. Caminhadas leves pela manhã, após o almoço ou no fim da tarde podem trazer benefícios semelhantes, desde que feitas com regularidade.

Para quem busca melhorar a saúde sem grandes mudanças na rotina, inserir pequenas caminhadas ao longo do dia é uma solução prática.