O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou as datas oficiais para os depósitos de setembro de 2025. A medida garante que aposentados, pensionistas e demais segurados saibam quando terão acesso aos valores, permitindo melhor organização financeira. O sistema mantém o modelo já adotado em meses anteriores, com pagamentos divididos de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

Quem recebe até um salário mínimo

Os beneficiários que ganham até um salário mínimo terão os créditos liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. O escalonamento segue a ordem do número final do benefício:

Finais 1 e 6: 25/09

Finais 2 e 7: 26/09

Finais 3 e 8: 29/09

Finais 4 e 9: 30/09

Finais 5 e 0: 1º/10

O ciclo segue até o início de outubro, garantindo que todos recebam sem atrasos.

Quem recebe acima do piso nacional

Já os segurados que têm benefícios superiores ao salário mínimo receberão entre 1º e 7 de outubro, também conforme o final do cartão:

Finais 1 e 6: 1º/10

Finais 2 e 7: 2/10

Finais 3 e 8: 3/10

Finais 4 e 9: 6/10

Finais 5 e 0: 7/10

Como consultar as datas

Os segurados podem verificar o cronograma pelo aplicativo ou site Meu INSS, acessando a opção “Extrato de Pagamento”. Também é possível ligar para a central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou conferir diretamente nos bancos conveniados.

Impacto para os beneficiários

Mais de 40 milhões de pagamentos são processados mensalmente pelo INSS, sendo a maior parte destinada a quem recebe até um salário mínimo. Além de garantir renda a milhões de famílias, o calendário movimenta a economia em diversas regiões do país, sobretudo em cidades menores, onde esses recursos representam parte significativa da circulação de dinheiro.