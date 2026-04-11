Se você quer um carro bom e com preço baixo, o Chevrolet Onix pode ser uma boa opção. Ele é conhecido por ser econômico, confiável e confortável, sem precisar gastar muito.

O Onix vem em versões diferentes, com o Hatch compacto e ágil, ótimo para o dia a dia na cidade, e o Plus com mais espaço e conforto, ideal para famílias. O motorista também pode escolher entre motor 1.0 aspirado ou turbo, dependendo se prefere economia ou um pouco mais de potência.

Econômico e fácil de manter

O modelo mais barato é o Onix Plus 1.0 aspirado, que consome pouco combustível e tem manutenção acessível, perfeito para quem quer gastar menos no dia a dia. Além disso, é fácil de dirigir e confiável para trajetos urbanos.

Segurança e tecnologia básicas

Mesmo sendo o mais barato, o Onix tem recursos importantes de segurança e tecnologia. Ele vem com airbags, sistemas que ajudam na direção e central multimídia. Assim, você dirige com segurança e ainda tem conectividade.

Preços do Onix

Atualmente, o Hatch tem valor inicial em torno de R$ 134 mil e o Plus em torno de R$ 139 mil. Isso mostra que ele é o carro mais barato da Chevrolet, oferecendo economia, conforto e tecnologia.