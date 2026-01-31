Acordar no meio da noite assustado e com coração acelerado é uma experiência que todos irão passar pelo menos uma vez na vida. Embora os pesadelos sejam vividos de forma individual, estudos indicam que eles seguem roteiros bastante parecidos, mesmo entre diferentes pessoas.

Em uma pesquisa de 2018, cientistas do Instituto Central de Saúde Mental da Alemanha entrevistaram cerca de 1,2 mil pessoas para identificar os pesadelos mais angustiantes que já tiveram. Durante a pesquisa, foi descoberto que a maioria dos pesadelos são os que apresentam situações ruins, mas que podem acontecer na vida real.

O pior pesadelo de todos

No topo da lista está o pesadelo do fracasso. Sonhos em que a pessoa chega atrasada para uma prova, é vaiado ou se urina diante de colegas de trabalho estão entre exemplos dessa categoria e foram considerados os mais angustiantes por 18,2% dos participantes. Segundo o chefe do laboratório de sono do Instituto, Michael Schredl, em entrevista à revista Insider, esses cenários expõem inseguranças profundas e a sensação de ser uma fraude.

Medos e ameaças invisíveis

Entre os pesadelos menos frequentes, mas ainda marcantes, estão sonhos com pragas, como ratos e baratas, associados ao medo de doenças e desordem, e a presença de entidades malignas, como fantasmas e monstros, comuns também em casos de paralisia do sono. Catástrofes naturais, como enchentes e desabamentos, aparecem ligadas à ansiedade social e ao pessimismo em relação ao futuro. Há ainda sonhos marcados por uma sensação difusa de apreensão, em que algo parece errado sem que seja possível identificar a ameaça, podendo ser interpretado como o medo do desconhecido.

Conflitos, perdas e perseguições

Pesadelos com discussões e desentendimentos com pessoas próximas, apontado por 9,6% dos voluntários, indicam conflitos mal resolvidos. Já sonhos com doença e morte revelam o medo da perda e do adoecimento. A sensação de fuga ou perseguição está associada à impotência diante de algo inevitável. Acidentes, como quedas e batidas de carro, e lutas físicas também figuram entre os mais angustiantes, refletindo fobias reais, medo da violência e experiências traumáticas.

O mistério por trás dos pesadelos

A ciência ainda não chegou a um consenso sobre a origem dos pesadelos. Algumas teorias defendem que eles surgem durante o processo de consolidação das memórias, enquanto outras sugerem que seriam uma forma do cérebro manter o estado de alerta mesmo durante o sono. Em comum, todas apontam que emoções intensas têm papel central nesses episódios.