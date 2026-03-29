Quando se fala em poder nuclear, não basta contar quantas ogivas um país possui, já que o fator decisivo é a capacidade destrutiva de cada arma, sua tecnologia e o alcance. Dessa forma, a “mais poderosa” não é necessariamente a mais numerosa, mas a que combina força, precisão e capacidade de passar por sistemas de defesa.

As duas maiores potências nucleares continuam sendo Rússia e Estados Unidos, responsáveis pela maior parte do arsenal global. Ambas investem não apenas em quantidade, mas em modernização das armas, desenvolvendo sistemas avançados, rápidos e difíceis de interceptar.

Arma mais poderosa

Nos últimos anos, a Rússia chamou atenção ao anunciar o desenvolvimento do RS-28 Sarmat, um míssil balístico intercontinental projetado para substituir modelos mais antigos. Ele é frequentemente apontado como a arma nuclear mais poderosa do mundo.

Sua principal característica é a capacidade de transportar múltiplas ogivas, cada uma capaz de atingir alvos diferentes com enorme força destrutiva. Além disso, tem alcance praticamente global e rotas que dificultam qualquer tentativa de interceptação.

Poder absoluto?

Apesar da imponência tecnológica, classificar uma única arma como a mais poderosa do mundo pode ser simplista, já que o poder nuclear atual está mais relacionado ao conjunto do arsenal e à estratégia militar de cada país.

Ao mesmo tempo, avanços de armas como o Sarmat causam preocupação, pois quanto mais sofisticadas essas armas se tornam, maior são os riscos em cenários de tensão geopolítica.