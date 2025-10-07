O governo do Pará confirmou a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. O depósito será realizado nos dias 7 e 8 de outubro, contemplando mais de 161 mil pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas. A medida tem como objetivo aquecer a economia local antes do Círio de Nazaré, uma das festas religiosas mais importantes do país.

Tradição de gestão e equilíbrio financeiro

A antecipação do 13º salário tornou-se uma prática recorrente no estado desde 2019. De acordo com o governo, o planejamento orçamentário e a organização das contas públicas permitiram manter o pagamento em dia e garantir a antecipação sem comprometer outras despesas. Essa regularidade é apontada como resultado da política de responsabilidade fiscal adotada pela gestão estadual.

Injeção de recursos e estímulo ao comércio

Com a antecipação, aproximadamente R$ 640 milhões serão movimentados na economia paraense. O valor deve impulsionar o setor de comércio e serviços, especialmente em um período de maior consumo, impulsionado pelas festividades do Círio. Empresários do varejo esperam um aumento nas vendas e um fortalecimento das atividades econômicas em várias regiões do estado.

A liberação antecipada do benefício também ajuda a equilibrar o fluxo financeiro das famílias, permitindo maior planejamento de despesas e investimentos para o final do ano.

Datas e grupos contemplados

O cronograma de pagamento será dividido em duas etapas. No dia 7 de outubro, recebem os inativos militares e pensionistas civis. Já no dia 8, será a vez dos servidores da administração direta e indireta.

Com a medida, o governo busca unir responsabilidade fiscal e incentivo ao consumo, reforçando a importância de manter o equilíbrio entre a gestão financeira pública e o fortalecimento da economia local em um dos períodos mais simbólicos para os paraenses.