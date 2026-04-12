A BYD lançou uma nova versão do Dolphin e ela chega com mais potência e estilo. O preço sugerido é de R$ 159.990, posicionando o modelo entre a versão de entrada e o Dolphin Plus. Mas o que realmente mudou? O g1 destacou alguns pontos do novo modelo.

A principal mudança está no motor de 177 cv, muito mais potente que a versão básica de 95 cv, mas um pouco abaixo do Plus, que tem 204. A bateria também ganhou um leve aumento, chegando a 45,1 kWh, oferecendo boa autonomia.

Mudanças no visual

O novo Dolphin cresceu um pouco: agora ele é 15,5 cm mais longo que a versão básica e, mesmo com o aumento, ele continua compacto e fácil de dirigir na cidade. A frente e a traseira receberam linhas novas e luzes em LED repaginadas, dando um ar mais moderno ao modelo.

Dentro do carro, a principal novidade é a central multimídia fixa e o painel de instrumentos também ficou maior, passando de 5 para 8,8 polegadas. O câmbio também mudou de lugar e agora fica atrás do volante.

Para quem quer mais conforto e tecnologia

O novo Dolphin é uma opção interessante para quem quer algo mais potente e equipado sem pagar pelo modelo top de linha. Ele tem um design moderno, tecnologias úteis e desempenho intermediário, oferecendo uma experiência mais completa aos motoristas.