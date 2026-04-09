Mudar a cor de um carro envolve regras, algumas etapas burocráticas e, claro, custos ao proprietário do veículo. Então, se você pensa em investir nessa mudança, é importante entender como funciona a regularização para evitar problemas futuros.

Qual é o valor?

O preço para atualizar a cor do veículo no documento costuma variar conforme a situação do carro, mas em geral quando o veículo está com tudo em dia custa cerca de R$ 260 a R$ 270. Porém, se o licenciamento estiver pendente, o valor pode chegar a aproximadamente R$ 420.

Importante lembrar que esses valores referem-se às taxas administrativas para emissão do documento, não incluindo o custo da pintura ou envelopamento, que varia bastante dependendo do local e serviço escolhido.

O que precisa ser feito antes da mudança?

Antes de qualquer alteração, o veículo precisa estar regular. Isso significa que deve estar sem multas em aberto, com impostos, como o IPVA, quitados, e sem nenhuma restrição judicial ou administrativa.

Etapas para legalizar a nova cor

O processo segue uma ordem e só após todas essas etapas estará liberado para circular novamente:

Solicitar autorização prévia junto ao órgão de trânsito; Realizar a mudança em um local especializado; Passar por vistoria, onde será emitido um laudo; Atualizar o documento, com a nova cor registrada oficialmente.

Lembre-se também que circular com a cor diferente da registrada no documento é considerado infração grave e resulta em multa, pontos na carteira e possível retenção do veículo.