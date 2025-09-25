Brasileiros que desejam solicitar visto para os Estados Unidos precisarão, a partir de agora, cumprir uma nova regra. O governo norte-americano determinou que entrevistas só poderão ser agendadas em consulados ou embaixadas localizados no país de residência ou nacionalidade do solicitante. A medida, anunciada nas redes sociais oficiais da embaixada no Brasil, entrou em vigor imediatamente.

Até então, era comum que brasileiros buscassem consulados em países vizinhos, como Paraguai e Argentina, em busca de prazos mais curtos. Com a mudança, essa prática deixa de ser permitida.

Impacto direto nos brasileiros

O Brasil está entre os países que mais emitem pedidos de visto para os Estados Unidos. A centralização no território nacional deve aumentar a procura por entrevistas em cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Especialistas avaliam que a fila, já considerada longa, pode ficar ainda mais demorada.

Além disso, o governo norte-americano criou uma nova taxa: a chamada Visa Integrity Fee. O valor extra de US$ 250 será somado à taxa atual de US$ 185, elevando o custo total do visto para US$ 435.

Aumento no custo da viagem

Com a cobrança adicional, o valor mais que dobrou em relação ao cobrado anteriormente. Uma família de quatro pessoas, por exemplo, terá de gastar cerca de US$ 1.740 apenas com vistos. O encarecimento pode afetar estudantes, turistas e profissionais que planejavam viajar nos próximos meses.

Agências de turismo e despachantes também devem sentir os reflexos, já que muitos clientes buscavam alternativas em consulados estrangeiros.

Objetivo da nova regra

De acordo com o governo dos Estados Unidos, a mudança tem como meta reforçar a segurança do processo, reduzindo fraudes e garantindo que cada candidato seja avaliado dentro do contexto de seu país de residência.

Orientações para os solicitantes

Quem pretende solicitar o visto deve se preparar para prazos mais longos e custos maiores. A recomendação é organizar a documentação com antecedência, acompanhar os canais oficiais e, se necessário, recorrer a serviços especializados para evitar erros no processo.