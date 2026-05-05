O técnico da Seleção Brasileira está perto de anunciar a lista de convocados para a Copa, e Neymar agora entra em um momento decisivo para tentar garantir seu espaço. O jogador do Santos terá poucos jogos pela frente, mas todos eles podem influenciar na decisão de Ancelotti.

A divulgação da lista oficial está marcada para o dia 18 de maio, então o desempenho de Neymar nesse curto período passa a ser ainda mais observado pela comissão técnica.

Restam penas quatro jogos

Segundo a CNN Brasil, até o anúncio da lista, o Santos tem quatro partidas programadas: a primeira delas é um confronto fora de casa pela Sul-americana contra o Recoleta, seguido de um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino.

Logo depois, o time enfrenta o Coritiba duas vezes seguidas, uma na Copa do Brasil e a outra no Brasileirão. Esses jogos serão importantes para avaliar a condição física e o ritmo de jogo de Neymar.

Processo de escolha da Seleção

Antes da lista final, a CBF deve enviar uma pré-relação com cerca de 55 jogadores no dia 11 de maio. Depois disso, serão escolhidos os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa, competição que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.