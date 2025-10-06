Os capítulos mais recentes da novela “Vale Tudo” trouxeram à tona segredos da vilã Odete Roitman. Nesta segunda-feira (6), será exibida a cena mais aguardada da trama, marcada por uma das perguntas mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman?

Em conversa com o “Fantástico”, Manuela Dias, autora do remake, abriu o jogo sobre a reta final da novela. Em um bate-papo bastante descontraído, Manuela revelou que chegou a gravar “dez finais” e que somente ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem quem matou a vilã.

“A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento assim nem os atores têm certeza. Eu também fiquei apaixonada pela Odete. Então, realmente deu dó”, disse a autora. Serão cinco os suspeitos do assassinato: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

Entre os cinco suspeitos, cada personagem tem motivos distintos que alimentam o suspense. Marco Aurélio se envolve em disputas de poder e negócios com Odete, enquanto Celina guarda segredos antigos que poderiam mudar o destino de todos. César tem uma relação conturbada com a vilã, cheia de conflitos pessoais e financeiros.

Já Maria de Fátima, ambiciosa e determinada, vê em Odete um obstáculo para seus próprios planos. Por fim, Heleninha, com sua personalidade imprevisível, também entra na lista de possíveis culpados. Com esses elementos, o remake de “Vale Tudo” mantém o público na expectativa, mesclando mistério e drama até o último capítulo.

“Vale Tudo” entra nesta segunda-feira em sua penúltima semana. O capítulo final deve ir ao ar no dia 17 de outubro. A novela de Manuela Dias tratou de temas sociais, como etarismo, racismo e alcoolismo ao longo do enredo.