Clientes da Caixa Econômica Federal precisam redobrar a atenção diante do chamado golpe da falsa central telefônica, uma fraude que tem se espalhado pelo país e atingido correntistas de diferentes instituições financeiras. A estratégia dos criminosos se baseia em simular um contato oficial do banco para enganar as vítimas e obter acesso a informações confidenciais.

Como funciona a fraude da falsa central

O golpe começa, geralmente, com uma ligação ou mensagem que aparenta vir do serviço de atendimento ao cliente. Os estelionatários utilizam o nome da Caixa e de outros bancos conhecidos para transmitir credibilidade. Durante o contato, eles afirmam ter identificado movimentações suspeitas, compras de alto valor ou até supostos vazamentos de dados.

Para tornar a abordagem mais convincente, os criminosos costumam apresentar informações reais do correntista, como nome e parte do CPF. Em alguns casos, utilizam técnicas para mascarar o número de telefone ou enviam SMS com linguagem semelhante à usada pelas instituições financeiras, o que dificulta a percepção do golpe.

Sinais de alerta durante a ligação

Após ganhar a confiança da vítima, o golpista pede que sejam realizados “procedimentos de segurança”, que na prática permitem o acesso à conta. É nesse momento que ocorrem transferências, pagamentos indevidos e até a troca de senhas. Alguns comportamentos ajudam a identificar a fraude:

Pedidos de senha, token ou códigos de verificação;

Pressa para que a vítima tome decisões imediatas;

Orientação para não desligar a chamada;

Solicitação de recolhimento do cartão físico;

Indicação para instalar aplicativos fora das lojas oficiais.

Bancos não pedem dados sigilosos por telefone nem solicitam ações desse tipo.

O que fazer ao perceber o golpe

Se a fraude for consumada ou houver suspeita, a orientação é agir rapidamente. O cliente deve entrar em contato com a Caixa apenas pelos canais oficiais para bloquear cartões, contestar transações e restringir o acesso ao aplicativo bancário.

Também é importante registrar um boletim de ocorrência, reunindo o máximo de informações sobre o contato fraudulento. A medida ajuda nas investigações e pode ser essencial para tentar recuperar valores e evitar novos prejuízos.