Um investimento de R$ 25 milhões está garantindo a milhares de cearenses a chance de conquistar a carteira de motorista sem custos. A iniciativa faz parte do programa CNH Popular 2025, promovido pelo Governo do Ceará, que chega à maior edição desde a criação.

Ao todo, são 35 mil vagas nesta etapa. Desde 2009, quando foi lançado, o programa já possibilitou a emissão de 182 mil carteiras de habilitação no estado.

Vagas específicas para público LGBT+

Dentro desse conjunto, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará abriu 150 vagas destinadas ao público LGBT+. As oportunidades são para a primeira habilitação nas categorias A, para motocicleta, e B, para automóvel.

As inscrições começaram na quinta-feira (26) e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do órgão. Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Documentação exigida

Os candidatos precisam anexar RG, CPF e comprovante de residência. Também é obrigatória a apresentação de declaração emitida pelo Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues, ligado à Secretaria da Diversidade do Ceará.

A medida busca ampliar o acesso à habilitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O foco é criar oportunidades e facilitar a inserção no mercado de trabalho.

Impacto na geração de renda

De acordo com o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, Waldemir Catanho, a primeira carteira de motorista representa um avanço importante para quem é beneficiado. Segundo ele, a habilitação abre portas profissionais e contribui para o aumento da renda.

A CNH, além de documento obrigatório para conduzir veículos, é exigida em diversas funções formais e informais. Para muitos trabalhadores, ter o documento significa ampliar as possibilidades de emprego.

Maior edição da história

A edição de 2025 é considerada a mais ampla já realizada pelo programa. O volume de recursos aplicados e o número de vagas reforçam a aposta do governo estadual na política de inclusão social por meio da mobilidade.

Com a nova etapa, o Ceará consolida a CNH Popular como uma das principais iniciativas de acesso gratuito à habilitação no país.