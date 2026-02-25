O universo do cinema vai movimentar cifras milionárias no fim de março, em Los Angeles. Um conjunto com mais de 1.500 peças usadas em produções conhecidas do público será colocado à venda.

A estimativa total dos lotes chega a 9 milhões de dólares, o equivalente a R$ 46,5 milhões na cotação atual. O valor se refere ao conjunto, não a um único objeto.

A organização é da Propstore, especializada em itens de filmes e séries.

O leilão será realizado ao longo de três dias, a partir de 25 de março. No primeiro dia, os lances presenciais ocorrerão no Petersen Automotive Museum. Nos demais, a participação poderá ser feita on-line.

Antes disso, parte das peças ficará em exposição no The Maybourne Beverly Hills, a partir de 11 de março. A expectativa é atrair colecionadores de vários países.

Peças que marcaram gerações

Entre os destaques está a cabeça do droide C-3PO usada por Anthony Daniels em O Império Contra-Ataca. O item mantém a fiação original e uma antena frontal pouco comum. A estimativa varia entre 350 mil e 700 mil dólares.

Outro objeto que deve chamar atenção é o cabo do sabre de luz associado a Luke Skywalker, personagem de Mark Hamill, e a Rey, vivida por Daisy Ridley, em O Despertar da Força. O valor pode chegar a 100 mil dólares.

Clássicos também entram na disputa

Do suspense Tubarão, será leiloado o arpão utilizado por Quint, interpretado por Robert Shaw, e Matt Hooper, papel de Richard Dreyfuss. A peça pode alcançar 500 mil dólares. A vara e o molinete do personagem também integram o lote, com avaliação de até 150 mil dólares.

Já a jaqueta usada pelo T-800, personagem de Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro, aparece entre 75 mil e 150 mil dólares. O figurino preserva marcas cenográficas de sangue e perfurações simuladas.

De Gladiador, o capacete e a máscara de Maximus, vivido por Russell Crowe, podem atingir 250 mil dólares.

Mapa do Maroto na lista

Entre os itens ligados à saga Harry Potter está o Mapa do Maroto, avaliado em até 80 mil dólares. A peça integra o grupo de objetos mais procurados desta edição.

Segundo a Propstore, a participação internacional vem crescendo, principalmente por meio das plataformas digitais. O mercado de colecionadores, cada vez mais global, mostra que a paixão pelo cinema também pode render cifras expressivas.