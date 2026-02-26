A Receita Federal do Brasil esclareceu que valores pagos como mesada a filhos não sofrem incidência de Imposto de Renda. O mesmo entendimento vale para quem recebe pensão alimentícia.

A orientação busca afastar dúvidas que circularam nas últimas semanas sobre possível tributação desses repasses.

De acordo com nota oficial, a quantia entregue pelos pais para cobrir pequenas despesas cotidianas não é considerada renda nem aumento de patrimônio. Também não se enquadra como doação sujeita à cobrança federal.

O Fisco ressaltou que a chamada mesada, mesmo quando paga de forma habitual, não gera obrigação de recolhimento de imposto. Assim, pais e responsáveis não precisam incluir esses valores como acréscimo patrimonial na declaração.

Pensão alimentícia também é isenta

No caso da pensão, a mudança decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal. O tribunal afastou a cobrança de Imposto de Renda sobre valores recebidos por filhos ou ex-cônjuges.

Apesar da isenção, quem estiver obrigado a entregar a declaração anual deve informar os valores recebidos. A regra vale apenas para fins de transparência fiscal.

Já quem paga pensão pode deduzir o montante na declaração. Isso pode reduzir o imposto devido ou elevar a restituição. A dedução, contudo, exige comprovação formal. Só são aceitos pagamentos definidos por decisão judicial ou acordo registrado em cartório.

Prazo do Imposto de Renda 2026

O calendário oficial ainda não foi divulgado. Informações repassadas à Folha indicam que o período de envio da declaração deve ocorrer entre 16 de março e 29 de maio.

Nos últimos anos, a Receita tem priorizado a declaração pré-preenchida. O objetivo é disponibilizar o maior volume possível de dados automaticamente, o que exige mais tempo de processamento antes da abertura do sistema.

Quem utiliza o modelo pré-preenchido ganha prioridade na restituição. Também entram na lista preferencial idosos acima de 60 e 80 anos, professores cuja principal renda seja o magistério, pessoas com deficiência ou doença grave e contribuintes que optam por receber via Pix.

As empresas têm até esta sexta-feira (27) para disponibilizar os informes de rendimentos. Esses documentos alimentam os sistemas da Receita e permitem que o contribuinte confira as informações antes de transmitir a declaração.