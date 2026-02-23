Uma regra curiosa nos Estados Unidos tem chamado atenção de quem acompanha debates sobre identidade e cultura. No estado da Califórnia, nomes registrados em certificados de nascimento não podem conter acentos ou sinais diacríticos, mesmo que sejam comuns em outras línguas — como o “é” em José ou o “ñ” em Ramón.

A proibição significa que, oficialmente, crianças nascidas na Califórnia não poderão receber nomes grafados com acentuação típica de idiomas como o espanhol ou o português no registro civil local. Assim, um bebê batizado por seus pais como “José” teria de aparecer como Jose no certificado emitido pelo governo do estado.

Por que essa regra existe

A restrição está relacionada à forma como os sistemas oficiais de registro de nascimento foram estruturados historicamente, quando computação e bancos de dados só lidavam com o alfabeto básico sem sinais adicionais. Por isso, caracteres como acentos, tildes e cedilhas não são aceitos nos formulários e documentos oficiais da Califórnia.

Apesar de isso parecer um detalhe técnico, causa frustração em comunidades de imigrantes e descendentes de povos que usam nomes com acentuação natural de sua língua. Para muitas famílias, a grafia correta faz parte da identidade cultural e da tradição familiar.

Tentativas de mudança e debate cultural

Nos últimos anos, parlamentares locais apresentaram propostas para permitir o uso de tais sinais em registros oficiais, reconhecendo a diversidade cultural da população do estado, que tem grande presença de hispânicos e falantes de outras línguas.

O assunto mobiliza debates sobre diversidade cultural, tecnologia de bancos de dados e respeito às tradições linguísticas. Enquanto isso, pessoas nascidas na Califórnia com nomes originalmente acentuados seguem oficialmente registrados sem esses sinais, mesmo que seus nomes sejam pronunciados de forma diferente em casa ou em outros países.

A situação tornouse um exemplo inusitado de como regras burocráticas podem influenciar questões de identidade e pertencimento em sociedades plurais.