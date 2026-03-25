O preço do diesel voltou a disparar no Brasil, com reajustes em diferentes regiões. Em Porto Alegre, por exemplo, o litro já ultrapassa a faixa dos R$ 8,00, porém, o caso mais extremo vem de Fernando de Noronha, onde o combustível se aproxima de R$ 11,00, totalizando um reajuste de 8,6%.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados na sexta-feira (20), o preço médio do diesel nos postos brasileiros subiu 19,41% em apenas duas semanas. Esse avanço acelerado demonstra como o mercado está sensível a fatores externos e internos, afetando diretamente transportadoras, produtores e os consumidores.

O que está por trás dos aumentos

O aumentos nos preços tem origem no cenário internacional, com a guerra no Oriente Médio. Com isso, a valorização do petróleo eleva os custos de importação e a oscilação do dólar encarece ainda mais o produto para o mercado brasileiro.

A situação fica ainda pior em regiões mais isoladas, como Fernando de Noronha, já que os custos logísticos ampliam esse impacto, o que resulta em valores bem mais altos.

Reflexos no dia a dia

O aumento do diesel não afeta apenas quem abastece veículos pesados. Como ele é essencial para o transporte de mercadorias, o encarecimento acaba sendo repassado para alimentos, produtos básicos e serviços. Em outras palavras, mesmo quem não utiliza diesel diretamente sente o impacto no orçamento.